Gabriel Abrantes: O que define um artista são as ideias

Em pouco mais de 10 anos, fez quinze curtas-metragens. O seu trabalho passa nos festivais de cinema mas também nas salas de museus e de galerias. Começou por estudar artes plásticas mas viu no cinema a arte que talvez mais se adeque ao nosso tempo. Estreia hoje Diamantino, a sua primeira longa-metragem, co-realizada com Daniel Schmidt, com quem colabora regularmente.