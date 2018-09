Gary Hill: "Não vejo a arte como algo hermeticamente selado"

Tornou-se um dos grandes nomes da arte contemporânea americana mas mantém qualquer coisa da rebeldia do princípio, um entusiasmo como se ainda fosse simplesmente um miúdo a brincar num estúdio com novas máquinas sofisticadas. Até dia 17 de Setembro ainda se pode ver a instalação que fez para a Sala das Caldeiras da Central Tejo, no MAAT.