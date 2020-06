Escritor vai assinar semanalmente o espaço "Gráficos da Cidade e das Coisas". Estreia acontece esta sexta-feira no Weekend do Negócios.

O escritor Gonçalo M. Tavares é o novo colunista do Negócios. Inicia esta sexta-feira, 5 de junho, no Weekend, o espaço "Gráficos da Cidade e das Coisas". São gráficos que nos falam das pequenas histórias humanas. E não da grande estatística. São gráficos que são situações ou narrativas. São gráficos literários entre o imaginário e a cidade real. "Vivemos tempos de uma certa violência do gráfico, por isso precisamos de resgatar casos pessoais", sublinha o escritor.





Nascido em Luanda, em 1970, Gonçalo M. Tavares tem uma vasta obra literária e o seu talento já foi reconhecido com a atribuição de várias distinções. Entre elas contam-se o Prémio José Saramago (2005), com "Jerusalém", o Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco da Associação Portuguesa de Escritores (2006) com "água cão cavalo cabeça" e o Grande Prémio de Romance e Novela APE/IPLB (2010) com "Uma Viagem à Índia". Em 2010, recebeu o Prémio do Melhor Livro Estrangeiro publicado em França pelo livro "Aprender a Rezar na Era da Técnica".