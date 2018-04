55.900€

misto 7,7l/100 km;

urbano 9,8l/100 km;

extra-urbano 6,5/100 km.

133 g/km (Euro VI).Todas as unidades do Civic Type R #18 têm a cor Championship White e são personalizadas, a nível exterior e interior, com vários elementos exclusivos que as diferenciam de um Type R "standard". Incorporam ainda um escape de três ponteiras da marca Remus, que permite alterar o som do Civic Type R.Ainda a nível exterior, o Type R #18 tem acabamentos especiais em carbono no "spoiler" traseiro e pilar B. Estas unidades incorporam também capas de espelhos retrovisores em vermelho, uma imagem de marca do Honda Civic de competição de Tiago Monteiro, e um "badge" exterior identificativo da edição especial.No interior, cada unidade inclui uma placa com a numeração de série especial, assinada pelo piloto da Honda, personalização com a imagem da edição nas "baquets" e tapetes com a assinatura de Tiago Monteiro. Todas as 18 unidades são entregues acompanhadas de um "Welcome Kit", com uma miniatura do Civic Type R e outros elementos de coleccionador, alusivos à edição especial. O Honda Civic Type R #18 está já disponível para pré-reserva.