Ilustração portuguesa premiada na Frankfurt Buchmesse

A ilustradora portuguesa Fatinha Ramos recebeu esta semana um “Global Excellence Illustration Award” na Frankfurt Buchmesse, aquele que é o maior encontro mundial do sector editorial. A artista ganhou um dos mais reputados prémios de ilustração com uma obra para ilustrar a temática da discriminação social no Equality Festival, o Festival da Igualdade em Gent.

Fatinha Ramos nasceu em Aveiro, estudou no Porto e vive em Antuérpia. É a partir de lá que cria as suas ilustrações. Acumula prémios internacionais e os seus trabalhos de traço surrealista, que podem ser vistos no site www.fatinha.com, têm viajado pelo mundo.

No final do ano passado, o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMA) lançou o livro "Sonia Delaunay: A life of color", escrito por Cara Manes, curadora da instituição, e ilustrado por Fatinha Ramos. E, na semana passada, um dos livros que a artista portuguesa ilustrou, "I am lots of love", publicado pela editora Davidsfonds, foi seleccionado para os "White Ravens" – International Children’s and Youth Literature.





