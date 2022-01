Jogos Olímpicos: a arena desportiva da política

O estádio Ninho de Pássaro voltará a ser o palco da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim no próximo dia 4 de fevereiro. Será ali que os atletas vão desfilar com as bandeiras dos seus países. Mas a China que recebe este evento desportivo não é a mesma que em 2008 foi anfitriã das Olimpíadas de Verão. Hoje é vista com desconfiança pela comunidade internacional pela forma pouco transparente como geriu a pandemia. Se há 14 anos estava em causa a afirmação do gigante asiático enquanto grande potência económica, agora, neste contexto pandémico, o regime chinês precisa de mostrar que tudo irá ser bem gerido, passar uma imagem de controlo e segurança, tanto por razões externas como internas.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;