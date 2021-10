Jorge Guerra: “Não havia sorrisos em Portugal dos anos 1960”

São dele as fotografias da série "Lisboa, Cidade de Sal e Pedra" - um retrato de um Portugal a querer partir. Em 1966, as mulheres do país vestiam-se de negro. O fotógrafo Jorge Guerra, nascido em 1936, morava em Londres, veio a Lisboa passar o Natal e encontrou uma cidade sem sorrisos. Numa conversa feita de ziguezagues, ou a vida não fosse assim, sobretudo a sua, Jorge Guerra partilha um bocadinho da sua história, que é também a nossa história. Fala de Elvas e das herdades da família, de Lisboa e do Colégio Moderno, de Silva Porto e do Hotel Girão. Fala de Londres, de Montreal e de Toronto, onde reside. Veio a Portugal para o lançamento de um livro sobre a sua obra. "Ph.07 Jorge Guerra" é o novo título da "Série Ph.", coleção de monografias dedicadas a fotógrafos portugueses contemporâneos. Uma edição da Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM).





