José Bento dos Santos: A História fez-se à mesa, e eu fiz todos os negócios à mesa

A química está ligada à gastronomia, a gastronomia ao vinho, o vinho à pintura, a pintura à música, a música aos metais, os metais à química. Tudo se entrosa e na base está o homem. José Bento dos Santos é o seu fundo. Movido a paixões, o vice-presidente da Academia Internacional de Gastronomia saúda a realização da gala de apresentação do Guia Michelin em Lisboa, pela primeira vez – a 21 de Novembro no Pavilhão Carlos Lopes. “Acontece no momento certo para a cozinha nacional.”