José Carlos Marques: A emigração já não é vista como uma questão dos “outros”

As Nações Unidas estimam que existam dois milhões de portugueses a viver fora do país. Por esta altura, muitos regressam a Portugal para matar saudades da família, dos amigos e da comida. Os fluxos migratórios foram sofrendo alterações ao longo do tempo, explica o sociólogo especialista em emigração portuguesa José Carlos Marques. Hoje este é um fenómeno que atinge todas as classes sociais e este ano deverá abranger entre 70 mil a 80 mil portugueses. Entre os que partem, estão cada vez mais jovens qualificados. Algo que "não deve sossegar os decisores políticos", alerta o professor do Instituto Politécnico de Leiria, que é um dos coordenadores do livro "O Regresso dos Emigrantes no Portugal Contemporâneo", editado pela Almedina.