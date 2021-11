José Pedro Teixeira Fernandes: A transição energética vai ser dolorosa

As alterações climáticas estão agora no centro do jogo geopolítico. Quem dominar as tecnologias para a economia verde e os recursos para a alimentar vai dominar o mundo. Numa análise à COP26, que termina esta sexta-feira em Glasgow, José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI/NOVA), sublinha que "é prematuro achar que os produtores de combustíveis fósseis serão rapidamente marginalizados da geopolítica da energia". Pelo contrário. Os próximos tempos "jogam muito mais a favor da OPEP e da Rússia do que podíamos imaginar".





