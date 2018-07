Luís Fernandes: Tenho praticamente tudo por fazer

Membro fundador dos Peixe: Avião, Luís Fernandes criou o Semibreve, festival de música electrónica e arte digital, e dirige a programação do GNRation, em Braga. Tem juntado a electrónica a instrumentos acústicos. O seu último disco, uma colaboração com a pianista Joana Gama, chama-se “At The Still Point of The Turning World”, a partir de um verso de T.S. Eliot.