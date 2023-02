Maria Emília Brederode Santos: Temo que a educação crie uma nova clivagem social

O gosto dos miúdos pela escola está a diminuir por causa da excessiva pressão que sentem, lamenta Maria Emília Brederode Santos. A antiga diretora pedagógica do programa infantil da RTP "Rua Sésamo" e presidente do Conselho Nacional de Educação entre 2017 e setembro de 2022 considera que é preciso recuperar o prazer em aprender. Numa conversa dias depois de ter recebido o doutoramento Honoris Causa no Ispa, olha para os 50 anos de democracia e considera que Portugal fez um grande caminho na educação, mas que ainda há muitos problemas por resolver. A agitação nas escolas com as greves dos professores está a afetar as famílias mais vulneráveis e a dar trunfos ao setor privado. Por outro lado, alerta a pedagoga, existem forças "perigosas" na sociedade que beneficiam desta instabilidade.