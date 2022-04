Marian Rojas Estapé: “A vida atual é muito inflamatória”

A psiquiatra Marian Rojas Estapé quer encher o mundo de oxitocina. A hormona dos vínculos e dos abraços tem o poder de desativar o cortisol, a hormona do stress que todos conhecemos demasiado bem. "Estamos em constante estado de alerta. Viver permanentemente com medo é muito nocivo para a saúde. Foi o que observámos durante a pandemia e receamos que se intensifique com a guerra. A hiperestimulação excessiva ativa processos ansiosos no organismo", sublinha a autora do livro "Encontre a Sua Pessoa Vitamina", editado em Portugal pela Planeta. Filha do também psiquiatra Enrique Rojas, Marian trabalha no Instituto Espanhol de Investigações Psiquiátricas, em Madrid, e foca a sua atividade no tratamento da ansiedade e da depressão. "É essencial voltar aos abraços e reativar a conexão com os outros", salienta.





