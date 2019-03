Negócios de garagem

Pai e filho criaram uma marca a partir do hobby dos slot cars e a primeira encomenda chegou-lhes da Nova Zelândia. O caso despertou a atenção de Miguel Pina e Cunha, professor catedrático da Nova School of Business & Economics, que viu a sua investigação premiada. Casos de negócios que nascem em casa ganham novo fôlego com o digital. A cerveja artesanal Lince e os sabonetes Terra Viva, ambos gerados a partir de hobbies, também começaram na garagem dos seus fundadores.