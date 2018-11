Nuno Centeno: As galerias de arte tornaram-se reféns das feiras

O galerista Nuno Centeno coleccionou vários prémios internacionais que o posicionaram na “primeira liga” no mundo da arte contemporânea. Filho do pintor Sobral Centeno, desde cedo soube que a sua vida estaria ligada ao mundo dos artistas. Mas ser galerista não foi um plano, foi acontecendo. Demorou a sentir-se um empresário. Teve e ainda tem alma de artista. Talvez tenha sido isso que marcou a diferença no seu trabalho.