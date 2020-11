O futuro incerto da economia de partilha

Trocar o carro próprio por um veículo partilhado e dividir com estranhos um espaço de trabalho ou um quarto? A covid-19 tornou os consumidores mais cautelosos e, depois das quebras de 80% no pico do confinamento e da onda de despedimentos em março, os analistas chegaram a prever que 30% da chamada “gig economy” viesse a desaparecer em dois anos. Mas o setor garante estar a adaptar-se e mostra sinais de otimismo.

