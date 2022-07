Receber compras em casa em poucos minutos é prático e conveniente. Mas a popularidade dos serviços de entregas tem efeitos colaterais no emprego, no ambiente e na forma como comemos e habitamos as cidades

O lado B das entregas (ultra) rápidas









