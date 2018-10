Combate

A saúde está no centro das preocupações dos novos smartwatches. Fornecer dados em tempo real aos utilizadores sobre o seu estado de saúde é uma das fórmulas de sucesso. É isso que sucede com o novo Casio Pro Trek Smart Outdoor Watch WSD-F20A, que inclui ainda uma série de outras aplicações muito úteis. Criando relógios desde a década de 1970, a Casio, nos anos 1990 e 2000, também desenvolveu "personal digital assistants" (PDA) e telemóveis. Continuou a desenvolver dispositivos de pulso que oferecem um valor real aos utilizadores, aproveitando ao máximo as tecnologias e a experiência adquirida com o fabrico de relógios e dispositivos IT. Este novo WSD-F20A está equipado com GPS low-power e funcionalidade de mapa de cores, que pode ser usado offline, tornando-o altamente vantajoso como um dispositivo de pulso para actividades "outdoor". Pode ser utilizado em áreas sem rede móvel. Também é útil para qualquer actividade que os utilizadores não possam fazer com um smartphone nas mãos.O WSD-F20A incorpora as tecnologias de resistência e sensores que a Casio aperfeiçoou ao longo dos anos. É resistente à água e pode, por isso, ser usado à chuva, respondendo aos padrões MIL para apoiar uma variedade de actividades "outdoor". O WSD-F20A apresenta o Wear OS by Google, que possibilita ao utilizador adicionar aplicações que expandem a sua funcionalidade. A aplicação Casio Location Memory permite que os utilizadores personalizem mapas adicionando marcadores e notas, para que possam visitar novamente determinados pontos que, de outra forma, não seriam marcados, tais como um grande ponto de vista sobre uma caminhada ou um bom local de pesca.O WSD-F20A está equipado com GPS low-power para detectar a localização actual do utilizador sem depender de um smartphone. Também possui a funcionalidade de mapa de cores que pode ser usada sem qualquer tipo de conexão ao smartphone ou internet, bastando fazer o download dos mapas com antecedência. A Casio desenvolveu várias aplicações originais que aproveitam ao máximo essas duas funções "outdoor", permitindo que os utilizadores verifiquem a sua localização ou adicionem notas num mapa. A app Activity exibe dados de medição em tempo real e tem funções especiais para actividades como caminhadas, golfe, ciclismo, pesca e desportos de neve e paddle. Agora significativamente actualizado, o aplicativo pode usar dados de GPS e mapas de cores na função de caminhadas para registar o caminho percorrido num mapa, mostrando também o curso e a velocidade máxima de cada corrida na função Snow. Um smartwatch com muitas utilizações.Bell & Ross é reconhecida como uma marca com um forte ADN ligado à aviação e ao sector militar. Não surpreende por isso esta nova aposta no BR X1 Military, um cronógrafo com uma estética inspirada nos aviões de combate furtivos, com uma caixa de titânio altamente resistente (HRT) em caqui mate e mostrador verde extraluminoso. A Bell & Ross utiliza um material leve e ultra-resistente para o seu hipersónico BR X1: titânio de alta resistência (High Resistant Titanium - HRT). Este material é obtido através de um novo processo que altera o titânio, tornando-o mais resistente e conferindo-lhe uma tonalidade caqui.A ponte superior em forma de X tem um revestimento em DLC preto, característico da linha Experimental da Bell & Ross. A abertura na caixa HRT permite admirar o mecanismo. Feito em cristal de safira com coloração, o mostrador oferece total transparência para o movimento raro do relógio. Revestidos com SuperluminovaC3, os ponteiros e índex garantem excelente visibilidade durante o dia e a noite. Os ponteiros das horas e dos minutos são lidos de forma tradicional, enquanto o ponteiro dos pequenos segundos é colocado às 3h. O mostrador esqueletizado da data está posicionado às 6h. Em vez de um ponteiro, o contador de minutos do cronógrafo funciona com um disco de alumínio ultraleve, que se assemelha às lâminas de uma turbina. Essencial para calcular velocidades, a escala de taquímetro surge no aro caqui. O modelo é equipado com um bracelete de borracha perfurada, para aumentar o conforto. Leve, resistente, ergonómico e ultramoderno, o BR X1 Military está disponível numa edição limitada de 250 peças.