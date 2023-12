Apple já pode aproveitar época de Natal para vender os "smartwatchs" S9 e Ultra 2

A Apple vai poder voltar a colocar à venda os "smartwatchs" Series 9 (S9) e Ultra 2, depois de um tribunal norte-americano ter suspendido a decisão da Comissão de Comércio Internacional dos EUA sobre uma disputa técnica relacionada com a propriedade intelectual em torno do "software" que permite a medição do nível de oxigénio no sangue em ambos os "relógios".





A tecnológica da maçã recorreu ao tribunal, depois de a Administração liderada por Joe Biden – que estava a rever a decisão da Comissão Internacional de Comércio dos EUA – se ter recusado a suspender a decisão desta Comissão.





Entretanto, neste recurso interposto na terça-feira, 26 de dezembro, que teve uma natureza semelhante ao que no regime jurídico português é conhecido como providência cautelar, a empresa liderada por Tim Cook levou a melhor.





Em outubro, a "International Trade Comission" (ITC) tinha decidido que a Apple devia suspender a venda do Apple Watch Series 9 e do Ultra 2 por, alegadamente, violar as regras relacionadas com propriedade intelectual - devido aos recursos de medição de oxigénio no sangue.

A ITC tem agora até 10 de janeiro para responder a este recurso. Isto significa que, pelo menos para já, estes dois modelos podem agora voltar às vendas nos EUA.





Na semana passada, a Apple decidiu suspender a venda das mais recentes versões do "smartwatch" nos EUA, por cautela, até que fosse conhecida a decisão do governo.





A tecnológica poderá aproveitar agora uma época áurea para as receitas, a de Natal. Grande parte da faturação que advém da venda de Apple Watch parte destes dois modelos, de acordo com a Bloomberg. A empresa não indica em específico quanto é que o Series 9 e o Ultra 2 geram em receita, mas o grupo de produtos onde estão incluídos os "smartwatch" consegue gerar 40 mil milhões de dólares por ano.





Na sessão desta quarta-feira, as ações da Apple seguem a desvalorizar 0,12% para 192,93 dólares, contendo as perdas no arranque da sessão, em que a "big tech" chegou a derrapar cerca de 1%.