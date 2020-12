O Natal das empresas vai ser à distância

Este ano a Volkswagen Autoeuropa e a The Navigator Company não vão realizar as tradicionais festas de Natal nas fábricas. A Microsoft fez outra opção. Decidiu celebrar a quadra com um curto evento online para os colaboradores. As equipas de recursos humanos das empresas estão a ter uma dor de cabeça acrescida. Sem poderem reunir os colaboradores, como fazer as tradicionais festas e jantares de Natal? Não se trata só de dar alguma diversão às equipas. É nestes momentos que as administrações demonstram apreço pela dedicação dos trabalhadores. E, neste ano de 2020, isso ainda é mais necessário. A opção de muitas companhias foi reunir as pessoas online para assistirem a um espetáculo, a uma apresentação ou para jantarem juntos à frente do computador. Outras vão enviar mimos e cabazes de Natal para casa.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;