O pasto das vacas luso-franco-japonesas

Numa quinta em Idanha-a-Nova há um produtor que cruza raças e nacionalidades nas suas vacas: a autóctone portuguesa Brava com as francesas Montbeliard e Limousine ou com a japonesa Akaushi. O projeto Nature Fields, de Arlindo Cardosa, começou em 2013, depois de adquirir uma quinta na região. O foco, destaca, foi "produzir algo novo, diferente e com parceiros que partilhavam a mesma ideia de uma carne diferenciada".



Arlindo Cardosa salienta que "os cruzamentos ...