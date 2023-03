A conta do supermercado disparou. Para atenuar os efeitos da inflação, muitos portugueses escolhem produtos mais baratos, muitas vezes pobres do ponto de vista nutricional. A dificuldade em fazer face às despesas aumenta os níveis de ansiedade, o que favorece também a procura pela chamada “comida de conforto”, rica em açúcar e gordura, com consequências negativas para a saúde. Patrícia Oliveira-Silva, diretora do Human Neurobehavioral Laboratory (HNL), da Universidade Católica Portuguesa, no Porto, é uma das investigadoras que se tem debruçado sobre a relação entre alimentação e comportamento.

Os “alimentos-refúgio” em tempos de crise









