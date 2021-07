Os autodidatas: tecnológicas já dispensam diplomas académicos

Ter formação superior deixou de ser condição essencial para conseguir um emprego bem remunerado em empresas como a Google, Apple, IBM ou Microsoft. As grandes tecnológicas estão a flexibilizar as regras de contratação e abriram as portas aos autodidatas que provem ter conhecimentos para os lugares disponíveis. Se a tendência se acentuar no mercado de trabalho, as universidades terão razões para estar preocupadas

