Os novos poluentes atmosféricos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Objetos corriqueiros do quotidiano como aparelhos eletrónicos, mobiliário com esponja ou materiais isolantes, mesmo que devidamente certificados, podem conter em si o perigo de novos poluentes atmosféricos. Um estudo publicado em dezembro na revista Nature mostrou como químicos de uso generalizado degeneram em compostos persistentes, bioassimiláveis e potencialmente tóxicos quando em contacto com a atmosfera.



A pesquisa, que reuniu investigadores

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...