Os novos rostos do vinho

João, Cecília e Francisco aventuraram-se no mundo dos vinhos. Fazem parte de um "lote" de caras novas que surgiu nas últimas décadas no setor em Portugal. Não herdaram vinhas de família, nem carregam um nome que já tem peso no mercado. Para eles, este é um sonho que se tornou realidade. Nesta vaga de investidores no vinho estão sobretudo profissionais liberais, mas também há pessoas do mundo das artes, da comunicação ou do desporto. Para uns, o vinho é um negócio. Para outros, um "hobby" com muita paixão à mistura.