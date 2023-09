Paragrafino Pescada discorre sobre o decote que é um balcão para contemplar o país

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na semana passada, em conversa com uma jovem e a sua mãe, emigrantes portuguesas no Canadá, em Montreal, o Presidente da República comentou: "A filha ainda apanha uma gripe, já viu bem, com o decote...".



Portanto, Marcelo colocou-se a jeito da turba dos coléricos que habitam os espaços públicos de comunicação, e até os partidos consideraram que existiam motivos para comentar a observação do Presidente, ...