Paragrafino Pescada elabora sobre fezes e o Convento de Mafra

Uma fotografia da cantora Aurea, sentada numa sanita do que se presume ser uma casa de banho pública, lançou a indignação nas redes sociais, com as pessoas a considerar uma desconsideração o lugar escolhido pela artista para escrever as seguintes palavras: “Obrigada a todos por tornarem o meu 36.º aniversário ainda mais especial! Por todas as mensagens e por todo o carinho que senti deste lado. Sou a maior sortuda!”.





