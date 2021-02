Paragrafino Pescada elogia o plano de vacinação e a Hermengarda

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Têm-se feito ouvir duras críticas ao plano de vacinação contra a covid-19, as quais, no meu modesto entendimento, carecem de razoabilidade. Do meu promontório, situado ao lado do cabo Espichel, considero que o plano é muito bom na medida em que junta o melhor de dois mundos, a saber: existe um plano mas, na prática, cada um faz como entender. Ora, esta maleabilidade do plano revela a sua natureza democrática e a fé no discernimento dos ...