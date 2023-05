Paragrafino Pescada faz uma viagem ao centro interpretativo do futebol

Partilhar artigo



Agora que o campeonato nacional de futebol está a terminar, é altura de fazer um balanço, não propriamente sobre o jogo, mas sim sobre a relevância do VAR (acrónimo em inglês de Árbitro Assistente de Vídeo), do AVAR (assistente do árbitro assistente de vídeo) e do não há VAR algum (parvoíce inventada por este vosso que vos preza). O VAR foi introduzido em Portugal na temporada da 2017-2018 e, na altura,...