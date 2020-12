Paragrafino Pescada lucubra sobre cyberbullying, obras e sabonetes

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

A Rita Pereira queixou-se nas redes sociais de que o marido está há nove meses sem trabalhar e os fãs da atriz mandaram o produtor ir para as obras. O Toy, na ausência de concertos, pediu às televisões uns dinheirinhos para se aguentar nas canetas, e os internautas reagiram mandando-o ir para as obras.Estes são dois exemplos de que o confinamento, efetivamente, está a provocar danos ao nível do intelecto ou que existe muita ...