Paragrafino Pescada pensa forte enquanto espera por Cavani

Enquanto espero por Cavani no aeroporto (estou cá há tanto tempo que já me chamam o Tom Hanks da Portela, presumivelmente por causa do filme O Terminal de Steven Spielberg), exercito o espanto com aquilo que se passa à minha volta e leio nos jornais que os viajantes vão deixando nos bancos antes de embarcarem.Por exemplo, faz confusão o que se passa na Bielorrússia. Um tipo chamado Lukashenko foi eleito Presidente com 80% dos votos, uma ...