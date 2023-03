Paulo Amado: “O Guia Michelin perturba o bem-estar emocional na gastronomia”

Malamado é a "persona" que usa para ler os seus escritos no espaço Manja ao som do jazz "que parece que anda para a frente e para trás ao mesmo tempo". Nos pratos dos chefs, na revista que publica ou nos eventos e concursos que promove, vê novas formas de intervir como ativista social através da gastronomia. O "pai dos chefs" está nos bastidores de muitos dos eventos ligados à gastronomia em Portugal, do Congresso dos Cozinheiros às "Food Weeks" de Lisboa e do Porto. Criou a empresa Edições do Gosto e, com ela, organizou encontros quase sempre disruptivos. O Algarve de Paulo Amado nunca ficou para trás, mas Lisboa é o palco onde junta velhos e novos amigos. Tirou o fato e a gravata. Sente-se mais confortável com a vida.