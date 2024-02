Pedro da Silva Martins: “Queremos pôr um espelho à frente das pessoas”

Foi sobretudo em 2011 que Pedro da Silva Martins saltou para cima do palco ao som dos Deolinda e do "Parva Que Sou", tema que se tornou numa espécie de hino de uma "geração à rasca". Treze anos depois, o compositor, letrista e guitarrista volta às canções com consciência política na nova banda Cara de Espelho, que junta nomes como Carlos Guerreiro, Luís J. Martins, Sérgio Nascimento e Maria Antónia Mendes (Mitó). "Paraíso Fiscal", "Político Antropófago" e "Testa de Ferro" são alguns temas do disco de estreia, lançado a 26 de janeiro. A digressão arranca a 24 de fevereiro no Theatro Circo, em Braga. Seguem-se concertos no Cineteatro Louletano a 2 de março, no Teatro Maria Matos, em Lisboa, a 5 de março, e na Casa da Música, no Porto, a 16 de março. Eis Pedro da Silva Martins, numa conversa feita de palavras soltas.