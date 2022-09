Pedro Penim: “Fazer teatro é quase sempre antecipar o futuro”

A nova temporada do Teatro Nacional D. Maria II arranca a 22 de setembro com a estreia de "Casa Portuguesa", a primeira criação de Pedro Penim enquanto diretor artístico do TNDM II. "É um retrato do que foi, do que é e do que poderá ser (ou não ser) a célula familiar patriarcal por excelência." E é também um convite para repensar o D. Maria II enquanto casa do teatro português. Não por acaso, a sala Estúdio reabre com o ciclo "Antecipar o Futuro", programa de cultura contemporânea, dedicado ao pensamento, à política, à tecnologia e à arte que há de vir. O Teatro fecha depois as suas portas para obras de restauro e inicia então um périplo pelo país - a sua Odisseia Nacional. "No final de 2023, o D. Maria não será o mesmo."





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;