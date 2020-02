Peretz Lavie: “O exército é uma fantástica escola de empreendedorismo”

Peretz Lavie foi presidente do Technion – Israel Institute of Technology, uma espécie de fábrica de engenheiros que está nos bastidores da construção daquela que é chamada a “start-up nation”. No dia 27 de fevereiro, vai ser orador da conferência “O Papel do Ensino Superior no Desenvolvimento das Regiões”, uma iniciativa da Universidade Nova de Lisboa.