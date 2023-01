Quem são as inventoras portuguesas

A agenda da bióloga Celeste Santos e Silva divide-se entre a sala de aula, o laboratório, a estufa e a cozinha. Há anos que esta professora do departamento de Biologia da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora se dedica à investigação dos chamados fungos simbiontes, que se ligam às raízes das plantas e com elas vivem em harmonia.

"Sou uma apaixonada por cogumelos", diz. Uma paixão que não se limita à ciência. Estende-se também à culinária. Celeste faz experiências no laboratório e no fogão. É, aliás, já conhecida pelos seus petiscos com as várias espécies de fungos que estuda. "Pelo menos assim tenho alguma vida social. Não é só trabalho", diz entre risos.

Durante uma década tentou descobrir uma forma de fazer crescer túberas (uma variedade de trufas) em meio de cultura. "Os fungos que se ligam às raízes das plantas só podem ser produzidos em ambiente agroflorestal porque têm de ter as plantas hospedeiras", diz. Este fungo em particular só se ligava a plantas com um ciclo anual. O desafio era fazê-lo crescer numa placa de Petri num meio que é uma espécie de gelatina com nutrientes e minerais e ligá-lo a plantas perenes, que vivem vários anos, como o sargaço e a esteva.