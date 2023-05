Rafael Gallo: “O Prémio Saramago salvou-me”

A gata vai atravessando o ecrã enquanto falamos. Chama-se Dindi, como a canção de Jobim. O escritor (e músico) brasileiro Rafael Gallo regressou a São Paulo depois de ter estado em Portugal para lançar o livro "Dor Fantasma", vencedor do Prémio Literário José Saramago 2022. Fala sobre um pianista virtuoso que se prepara para tocar a peça "intocável" de Listz, o "Rondeau Fantastique", e que subitamente perde uma mão. Vê assim fugir-lhe aquele que julgava ser o seu lugar por direito no pódio do mundo. O livro reflete sobre a amputação e a dor - que espelham inquietações do próprio autor. Também ele se sentia amputado antes de poder viver da escrita.