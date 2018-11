Clássico

Os tempos estão a mudar. Era isso que cantava Bob Dylan no início da década de 1960. É isso que diz Georges Kern, o comunicativo CEO da Breitling. Depois de ter renovado a IWC, Kern traz a sua magia para a marca suíça que é conhecida pelos seus relógios muito marcados pelo simbolismo da aviação. Depois de ter sido adquirida pela CVC Capital Partners, Kern chegou para inovar a sólida Breitling.Na estimulante apresentação em Londres da nova estratégia e dos novos produtos, Kern foi claro sobre os novos tempos: quer criar um "futuro lendário". Se vai continuar a apostar nos relógios para profissionais, o imaginário alarga-se: água, terra e ar. Ou seja, a aviação deixou de ser o alfa e o ómega da marca. Os pilares da "nova" Breitling são claros: reforço do estatuto como empresa independente num mundo relojoeiro de grandes grupos, crescimento a partir do nicho da aviação ("pescar num mar mais vasto", disse Kern na apresentação), controlo e integração da distribuição, e aposta no mercado asiático, onde a marca tinha uma presença irrelevante.Para isso, a Breitling foi buscar energia a uma "fonte da juventude": rejuvenescer a sua imagem é uma estratégia de longo prazo. Não admira assim que as faces que agora representam a Breitling sejam as de Charlize Theron, Brad Pitt, Kelly Slater, Stephanie Gilmore, entre muitos outros. Em Portugal, a aposta é agora também numa face jovem e dinâmica: o actor Lourenço Ortigão, que também esteve presente em Londres. Apostar nos consumidores mais jovens e no público feminino são as novas linhas de força da Breitling.E isso reflecte-se, também, nas novidades apresentadas. A linha "Land/Terra", um novo segmento, apresenta exactamente esta nova posição: é urbana, elegante e útil. Está na nova colecção Breitling Premier (que recupera a elegância de relógios que produziu na década de 1940), que introduz cinco modelos distintos. Estes cronógrafos únicos foram criados especialmente para uso em terra, que foi o primeiro ambiente da Breitling. Destacam-se os modelos Premier B01 Chronograph 42, equipados com o Calibre manufacturado Breitling 01. O cronógrafo de corda automática, certificado como cronómetro, conta com uma reserva de marcha de mais de 70 horas. Já os modelos Premier Chronograph 42 têm um desempenho assegurado por um movimento de cronómetro Calibre Breitling 13. Na mesma colecção, surgem ainda o Breitling Premier Automatic, com um estilo discreto, o Premier Automatic Day & Date 40 e o Premier B01 Chronograph 42 Bentley British Racing Green.Também apresentados em Londres foram outros produtos que marcarão 2019. É o caso do Breiling Superocean Héritage II Chronograph 44 Outerknown, que comemora a parceria com a Outerknown, uma empresa de vestuário sustentável (que tem como um dos fundadores o surfista Kelly Slater). Trata-se de um cronógrafo que tem tudo que ver com o mar e com a sua protecção. Outro dos modelos que ficou na retina foi o Breiling Navitimer 1 B03 Rattrapante 45 Boutique Edition, um cronógrafo de edição limitada a 250 exemplares. Fascina pela sua caixa de 45 milímetros em aço. Todos estes modelos, parte das surpresas que foram apresentadas, representam de forma clara o alargamento e o rejuvenescimento da marca, abrindo janelas para o mundo. E para o futuro da Breitling, noutros mercados e junto de novos consumidores. Os novos tempos chegaram.Uma ligação forte da Breitling é com a marca Bentley. Ou seja, o luxo encontra-se na estrada do tempo. Entre herança e renovação, as duas marcas reforçam a aliança que vem desde 2003, quando a Breitling se tornou a primeira marca relojoeira à qual foi confiada a missão de criar um relógio de bordo para o modelo emblemático da Bentley, o Continental GT. Para Georges Kern, "a Bentley e a Breitling partilham tantos valores. Ambas são conhecidas pela qualidade, desempenho e excelência no design, e ambas podem tirar partido de uma forte herança histórica. É uma parceria ideal e, após mais de 15 anos, é um prazer somar-lhe outro capítulo." A Breitling integrará edições especiais Bentley na sua oferta principal, ao invés de constituir uma colecção separada Breitling for Bentley. O primeiro destes relógios é o Premier B01 Chronograph 42 Bentley British Racing Green. Alimentado pelo movimento mecânico Calibre manufacturado Breitling 01, visível através do seu fundo de caixa transparente único com um logótipo metalizado da Bentley, o relógio conta com uma reserva de marcha de 70 horas. Estes cronógrafos também ostentam uma placa gravada com a inscrição "Bentley". A inspiração para o desenho da placa veio do tablier do histórico Bentley "Blower", de 1929, com o seu motor superalimentado. O relógio distingue-se pelo mostrador em verde de corrida e está disponível com uma pulseira em aço inoxidável ou uma bracelete de pele em verde de corrida britânico que condiz com o mostrador. Quando a Bentley Motors comemorar o seu centenário em 2019, a Breitling lançará uma edição exclusiva e limitada para celebrar 100 anos de excelência no fabrico de automóveis de luxo.