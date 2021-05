Renato Miguel do Carmo: “O futuro é agora ainda mais difícil de projetar”

A incerteza é um dado absoluto e muitos são os jovens que não conseguem imaginar um futuro: alcançar autonomia económica, partilhar casa com o companheiro, ter um filho. A pandemia acentuou a vulnerabilidade dos mais vulneráveis e reforçou as desigualdades económicas e sociais. O quadro é traçado por Renato Miguel do Carmo, diretor do Observatório das Desigualdades e investigador no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES-Iscte). É coautor de livros como "Retratos da Precariedade - Quotidianos e aspirações dos trabalhadores jovens" e a "A Miséria do Tempo - Vidas suspensas pelo desemprego", escritos antes da covid-19. "O vírus está a destapar muitos problemas estruturais, dando-lhes uma visibilidade que não tiveram anos a fio. E isso é paradoxal", sublinha o sociólogo, também coordenador científico do Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social (CoLABOR).





