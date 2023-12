Rita Barros: “Nunca vivi a preto e branco”

Nunca vivi a preto e branco A vida de Rita Barros pouco tem de comum. É uma vida a cores, sobretudo a vermelho e azul-turquesa. É assim que vê as coisas e é assim que gosta de as ver. A fotógrafa portuguesa foi para Nova Iorque em 1980, foi ficando e ficou. Vive no Chelsea Hotel, em Manhattan, o mítico hotel feito de tijolos vermelhos que foi casa de artistas e criadores como Mark Twain, Andy Warhol, Janis Joplin ou Iggy Pop. Rita retratou ilustres vizinhos, mas não se deslumbrou, nem com o acaso de morar no "Room 1008", onde Arthur C. Clarke escreveu o argumento para o filme "2001: Odisseia no Espaço", de Stanley Kubrick. Parte da sua obra é percorrida no novo volume da Série Ph. da Imprensa Nacional, um livro que nos mostra um ambiente de festa e riso, mas também de perda. Nos últimos anos, a fotógrafa sentiu o peso da pressão imobiliária e respondeu, também com arte. Rita é dura, quase tão dura como o gato Manuel.