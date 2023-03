Rosa Montero: “Estar louco é, sobretudo, estar só”

Rosa Montero tem uma cabeça voadora, uma imaginação que galopa por conta própria - e sempre procurou perceber o porquê das coisas. Foi há 20 anos que a escritora e jornalista espanhola lançou "A Louca da Casa". Volta agora a um artefacto literário. Mistura ficção, autobiografia e ensaio. "O perigo de estar no meu perfeito juízo" ou, no original, "El peligro de estar cuerda", é um livro sobre a relação entre criatividade e loucura - ou uma certa extravagância. Resultou de anos de pesquisa e de uma vida de perguntas. "Talvez a diferença entre a criatividade e o que chamamos loucura seja apenas quantitativa", responde. "Nunca houve um grande talento sem um toque de loucura", dizia Séneca. O fulgor e o terror andam de mãos dadas e às vezes o juízo infunde mais medo. Rosa cita Christian Bobin: "Definitivamente não gosto do juízo. Imita demasiado a morte. Prefiro a loucura. Não a de que se padece, mas aquela com a qual se dança."