Sandro Resende: “Ainda existe vergonha e estigma em relação à doença mental”

O artista plástico Sandro Resende transformou pavilhões devolutos do Hospital Júlio de Matos em espaços expositivos, onde criadores de renome trabalham com artistas da casa. Agora, acaba de lançar, com José Azevedo, o projeto Manicómio, um espaço de criação e “hub” social onde se pretende estimular a chamada arte bruta. Ou crua.