Se esperas, mais duro fica

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O cinema morreu: às vezes, entro numa sala e só lá está um penoso funeral. Ora, o cinema era o Alka-Seltzer das nossas vidas: nos momentos de grande ressaca, nem sequer era preciso entrar no útero escuro: bastava ver os cartazes na fachada. Lembrem-se dos cartazes hiperbólicos que se estendiam, quilométricos, nas fachadas do Monumental, do Condes ou do Éden. Agora que Donald Trump teve o seu esbardalhanço eleitoral, o que eu gostava de ...