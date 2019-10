Sem rede, sem fibra, sem gente

Na aldeia de Martim Branco, ver um vídeo no YouTube obriga a uma sessão de montanhismo. Em Santa Margarida da Coutada, é comum ver pessoas a abanar o telemóvel no ar, como que a bradar aos deuses por falta de sinal. Pelo país, há ainda centenas de “zonas de sombra”, localidades onde a cobertura da rede móvel é deficiente. O sol pode nascer para todos, mas com o 5G não será assim.