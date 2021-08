Tantos camelos

Um barco leva menos livros do que vinte camelos. Nos fiordes, o Epos navega entre as minúsculas ilhas e leva seis mil livros a 250 comunidades, entretendo-as no Verão. Na Argentina, em Buenos Aires, um tanque de guerra vai municiado com 2.500 livros, arma de destruição em massa, que põe nas mãos de estudantes de fracos recursos.

