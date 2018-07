Tecnologia pioneira

A Longines apresenta agora o seu novo Conquest V.H.P., equipado com um movimento desenvolvido exclusivamente para a marca.

Desde 1832 que a Longines, a partir da Suíça, tem refinado a nobre arte da relojoaria. O trabalho artesanal tem assim uma longa tradição, onde elegância e qualidade se cruzam dentro de uma filosofia típica da indústria relojoeira suíça. Ao mesmo tempo, construiu também uma forte reputação de guardiã do tempo com a sua ligação a eventos desportivos e também a desportos equestres.

Fundada na cidade de Saint-Imier, a Longines impõe-se pela sua filosofia de elegância e requinte. Agora, a partir da experiência de vários anos com o movimento de quartzo, a Longines revive uma história de sucesso dos anos 80. O Conquest V.H.P. (Very High Precision) marca o regresso à tecnologia na qual foi pioneira e especialista, particularmente através das suas actividades de cronometragem. Representa uma evolução no campo do quartzo, combinando elevada precisão e tecnicidade com aparência desportiva, assinaladas pela elegância única da marca.

Aliás, a história da Longines com quartzo tem sido repleta de inovações e proezas técnicas. Em 1954, a marca desenvolveu o primeiro relógio de quartzo, que rapidamente estabeleceu uma série de recordes de precisão no Observatório de Neuchâtel. Equipou o lendário Chronocinégines, um instrumento que se tornou pioneiro na história da cronometragem. Em 1969, a mestria tecnológica levou a que a Longines criasse o Ultra-Quartz, o primeiro relógio de pulso com movimento quartzo. Um grande passo foi dado em 1984 com o calibre quartzo no Conquest V.H.P., estabelecendo o recorde de precisão da altura.

Como uma extensão destes marcos históricos, a marca apresenta agora o seu novo Conquest V.H.P., equipado com um movimento desenvolvido exclusivamente para a Longines. Este movimento é conhecido pelo seu elevado grau de precisão num relógio analógico (± 5 segundos/ano) e pela sua habilidade de reiniciar os seus ponteiros após um impacto ou exposição a um campo magnético utilizando o sistema GPD (gear position detection).

Estes relógios em aço encontram-se disponíveis nas versões 3 ponteiros/calendário (caixas com 41 e 43 mm de diâmetro) e cronógrafo (caixas com 42 e 44 mm de diâmetro). O cronógrafo exibe as horas, minutos e segundos, um contador de 30 minutos às 3 horas, um contador de 12 horas posicionado às 9 horas e um contador de 60 segundos no centro. Em cada modelo, as diferenças estão no uso da coroa inteligente, enquanto o indicador E.O.L. pode assinalar preventivamente o fim de vida da pilha.

A colecção Conquest V.H.P apresenta mostradores em diferentes cores: azul, carbono, prateado ou preto. Um bracelete em aço inoxidável ou em PVD preto, ou um bracelete de borracha azul ou preto completam este relógio.