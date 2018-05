Teresa Fragoso: Os homens também são altamente prejudicados pela forma como a sociedade está organizada

A presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género reconhece ainda há um longo caminho a percorrer para que as mulheres tenham as mesmas oportunidades que os homens. É preciso educar e mostrar os números para que as pessoas percebam as assimetrias. Daí a campanha institucional “Minuto pela Igualdade”, lançada no Dia Internacional das Mulheres, que está a passar nos canais da Fox.