Nota ao leitor: Os bens culturais, também classificados como bens de paixão, deixaram de ser um investimento de elite, e a designação inclui hoje uma panóplia gigantesca de temas, que vão dos mais tradicionais, como a arte ou os automóveis clássicos, a outros totalmente contemporâneos, como são os têxteis, o mobiliário de design ou a moda. Ao mesmo tempo, os bens culturais são activos acessíveis e disputados em mercados globais extremamente competitivos. Semanalmente, o Negócios irá revelar algumas das histórias fascinantes relacionadas com estes mercados, partilhando assim, de forma independente, a informação mais preciosa.







O fascínio pela jóia permanece eterno. Há uma espécie de fusão alquímica entre vários elementos para manter a jóia no topo dos bens desejados e dos bens de alto valor. O primeiro elemento é o da profunda beleza da peça que parece sempre iluminar o portador. Há, de seguida, o do valor do material, do ouro que cega aos diamantes que enlouquecem, passando por todos os mais contemporâneos. Há ainda o elemento da assinatura, das casas clássicas aos novos designers.Todos estes elementos fazem com que as peças, a partir de um certo patamar, se transformem em bens de investimento, que raramente perdem a sua valorização. A grande dificuldade para o amante ou para o investidor na jóia é saber distinguir entre a peça de valor e a peça de valor supremo. Um bom atalho para ajudar a orientar a procura nesta questão instável é passar tempo na morada virtual da DK Farnum, acessível em www.dkfarnum.com. A morada foi criada por Dana Kraus, uma veterana do mundo da moda, que manteve sempre um enorme grau de interesse e de perícia em jóias, ao longo das décadas em que editou várias revistas no sector.O método de Kraus é, na verdade, bastante simples. A base de oferta são as casas e os designers mais valorizados, da Hermès à Cartier, passando pelos nomes Verdura, Van Cleef, Tiffany, Angela Cummings, Belperron, Bolvin, Bulgari, Schlumberger e outros. Mas, e é aqui que está a diferença, Kraus não se limita a ser uma segunda loja das marcas mencionadas. Cada peça disponível é escolhida segundo as características que a tornam distinta, ou até mesmo única. Há, acima de tudo, a raridade, como não poderia deixar de ser, mas também o seu carácter icónico, a sua relevância na colecção da casa, a pertença, e igualmente o seu valor estético ou o determinado pela acumulação dos materiais. As peças estão entre os escassos milhares de euros e as dezenas de milhares. A colecção que Kraus reúne está dividida nas categorias habituais de anéis, pulseiras, colares, brincos e relógios, além de peças mais específicas. É uma boa paragem para quem leva a sério este tema.