Um Lula mais Lula do que nunca

O ex-Presidente do Brasil, Lula da Silva, produziu o roteiro de uma prisão cinematográfica. Ele refez o seu mito. Entrincheirado no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, seu berço político, por dois dias desafiou ordens, negociou com autoridades, escolheu as músicas para a missa em homenagem à memória de sua mulher, fez um discurso histórico e rendeu-se amparado por militantes eufóricos.