Uma Angola surpreendente e um ministro que perdeu o pé

Determinação - Confiança João Lourenço

A Força



A prisão preventiva de José Filomeno dos Santos, antigo líder do Fundo Soberano de Angola e filho do ex-presidente do país, é uma decisão judicial, mas ninguém tem dúvidas de que contou com o aval do actual chefe de Estado. A decisão teve tanto de inesperado como de contundente e é uma afirmação inequívoca do poder de João Lourenço e da sua promessa de combater a corrupção. Metaforicamente, esta prisão acaba por colocar José Eduardo dos Santos no banco dos réus e põe em estado de alerta todos os que têm telhados de vidro. O novo Presidente de Angola, em menos de um ano, já entrou para a história.

Precaução - Incapacidade Michael O'Leary

O eremita



Esta sexta-feira a Ryanair enfrenta mais uma greve dos tripulantes de cabina portugueses e espanhóis, belgas, holandeses, italianos e alemães que obriga a companhia "low-cost" a cancelar 150 aviões. Os tripulantes exigem que seja aplicada a legislação laboral dos seus países de origem, algo que a Ryanair teima em não fazer. Além das perdas que regista com as sucessivas greves, Bruxelas encurralou a empresa ao sentenciar: "Não é a bandeira da companhia aérea que determina a legislação a aplicar. São os locais de onde os trabalhadores saem de manhã e regressam ao final do dia." Uma derrota para Michael O'Leary.





Decepção - Aviso Aníbal Cavaco Silva

A lua



O antigo Presidente da República veio a terreiro considerar "estranhíssimo, tendo em atenção a forma competente como exerceu as suas funções e o seu contributo decisivo para a credibilização do Ministério Público", a não recondução de Joana Marques Vidal na liderança da PGR. Cavaco Silva cai no mesmo logro de outros que mostraram a mesma estranheza, o de considerar que só há uma pessoa competente para exercer aquele cargo, defendendo a sua eternização. Além disso é uma posição que menoriza o Ministério Público como um todo. Ainda alguém acredita que Cavaco Silva não gostava de política?